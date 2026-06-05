Robo en una vivienda de Chacabuco

No hay dos sin tres.
En las últimas horas se registró un robo en una vivienda de la ciudad de Chscabuco.
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Fueron sustraídas dos motos 110 del patio de una vivienda. Una de ellas era nueva y la otra tenía algunos años de antigüedad. Ocurrió en la madrugada en el barrio de los Bomberos Voluntarios. Se radicó la denuncia en la Comisaría, y la Policía emprendió la búsqueda de las motos en el marco de la investigación de varios rodados de este tipo sucedidos en los últimos días. Esto tuvo como resultado la identificación de los sospechosos, que serían menores de edad, y el hallazgo de una de las motos, la nueva, pero sometida a un proceso de retiro de los plásticos del carenado y otros daños. Todavía queda por encontrar una moto marca Guerrero, que es la usada. La víctima agradeció el trabajo de la Policía.
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