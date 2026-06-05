viernes, 5 de junio de 2026

Fuerte choque en la mañana de Chacabuco

 


Una persona hospitalizada.

Esta mañana se registró un choque en la ciudad de Chacabuco.



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Una moto impactó con un auto. El conductor del rodado de menor porte recibió atención médica en la Guardia del Hospital. Ocurrió en Garay y Salta, a metros del nosocomio local.


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