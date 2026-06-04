Auxiliaron a una mujer en su casa de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde fue auxiliada una mujer que había quedado tendida en el suelo durante 18 horas con las puertas cerradas.
Volver a Chacabuquero.
Se trató de una vecina de 75 años que sufrió una descompensación en horas de la noche pero como vive sola quedó en el piso, caída. Recién está tarde una joven de 20 años la escuchó y llamó a la policía. Los efectivos de la Comisaría pudieron acceder al interior tras escalar los muros que dan a una casa aledaña. Se solicitó la presencia del SAME para controlar que el estado de salud de la mujer. Ocurrió en Alfonsín entre Cervantes y Mitre
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