Robo y daño temprano en Chacabuco

Se conoció esta mañana.
Esta mañana se reportó un robo en una escuela de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Alguien se llevó alimentos como dos hormas de queso tras forzar la puerta trasera que comunica con el comedor de la entidad educativa. Ocurrió durante la madrugada en la Escuela 26, ubicada en la avenida Alsina continuación, mientras no había nadie en el establecimiento. La Policía estuvo en el lugar.
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