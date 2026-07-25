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sábado, 25 de julio de 2026

Triste noticia: hallazgo a la vera de una ruta de Chacabuco

 


Este mediodía.

Este mediodía fue encontrado un cuerpo sin vida de un motociclista a la vera de una ruta de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Fue en la ruta 191 a unos 10 kilómetros del cruce con la ruta 7 en dirección a Salto. Al parecer, se trató de un accidente que incluyó un despiste. La Policía fue al lugar y también autoridades de la Fiscalía. Se inició un sumario.

Cabe recordar que desde el jueves a la noche se estaba buscando a un vecino de Chacabuco de 30 años, de apellido Di Stilio, que había partido en moto hacia Salto. Este sábado la búsqueda se había expandido.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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