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domingo, 19 de julio de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Margarita. 

 

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-  Gladys Margarita Iriart viuda de González. Falleció a los 88 años. Casa de duelo: Ingeniero Silveyra. Sepelio a las 11.00.

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