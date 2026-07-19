Accidente con varios heridos en el acceso a una localidad de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en el acceso a Castilla.
Volver a Chacabuquero.
Al.parecer, un auto Renault Clío chocó con una columna. Fueron convocados los bomberos de Castilla. Se pidió la presencia de 3 ambulancias. Cinco personas fueron trasladadas a los hospitales de Castilla (2 masculinos) y Rawson (2 masculinos y 1 femenina). Ocurrió en inmediaciones del cruce con la ruta provincial 51 mientras se jugaba la final del Mundial.
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