Estrenaron una obra de Teatro sobre Haroldo Conti en la Capital Federal

Escritor de Chacabuco.
En un teatro de la Ciudad de Buenos Aires se ha estrenado una obra que representa un tramo de la vida del escritor de Chacabuco Haroldo Conti, que fue secuestrado y desaparecido por la última dictadura militar.
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Se llama "Haroldo en luz" y fue escrita por Paula Mujica Lainez. Está protagonizada por Osmar Núñez y Lorena Szekely. El primero, con una basta trayectoria en el cine y la televisión argentina, encarna a Conti y la segunda, a Marta Scavac, segunda esposa del escritor. No es un biografía ni un relato cronológico de situaciones. Mujica Lainez comentó en una entrevista con Somos Radio de Buenos Aires, que la idea de escribir la obra surgió luego de asistir a un homenaje a Conti que en mayo del 2025 pasado se realizó en el Sindicato Marítimo. Participaron en la misma Marcelo Conti y Manuel Barrientos, entre otros. La obra se presenta todos los domingos desde las 17.30 en "El Portón de Sánchez", Sánchez de Bustamante 1034 de la Capital Federal hasta el 30 de agosto de 2026.
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