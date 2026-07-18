Desagradable situación en un barrio de Chacabuco

En soledad.
Una vecina puso en conocimiento de la Policía una desagradable situación que encontró en su casa luego de haber estado trabajando todo el día, en un barrio de Chacabuco.
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Descubrió que alguien había ingresado a su casa y causado desorden en un dormitorio. Al parecer, no detectó faltantes, lo que hace más extraña la situación. Al parecer, se encontraron dos puertas de acceso abiertas aunque sin daños.. Ocurrió en el barrio Los Cardales, en las últimas horas.
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