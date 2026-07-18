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sábado, 18 de julio de 2026

Desagradable situación en un barrio de Chacabuco

 


En soledad.

Una vecina puso en conocimiento de la Policía una desagradable situación que encontró en su casa luego de haber estado trabajando todo el día, en un barrio de Chacabuco.



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El Corte Perfecto

Descubrió que alguien había ingresado a su casa y causado desorden en un dormitorio. Al parecer, no detectó faltantes, lo que hace más extraña la situación. Al parecer, se encontraron dos puertas de acceso abiertas aunque sin daños.. Ocurrió en el barrio Los Cardales, en las últimas horas.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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