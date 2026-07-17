Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Urgente. Además, qué pasará durante la Feria Judicial.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: Beatriz Susana Molina; Luis Pablo Piccinini, de Roberto Luis Piccinini, y de Catalina Nélida Belforte.
Por otro lado se definió que para la atención de los Juzgados de Paz de General Viamonte, Lincoln y Chacabuco del 20 al 31 de julio cubrirá el servicio el Juzgado de Paz de General Viamonte, a cargo de su titular, Jorge Martínez.
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