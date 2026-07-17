Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 17 de julio de 2026

Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Urgente. Además, qué pasará durante la Feria Judicial.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: Beatriz Susana Molina; Luis Pablo Piccinini, de Roberto Luis Piccinini, y de Catalina Nélida Belforte.

Por otro lado se definió que para la atención de los Juzgados de Paz de General Viamonte, Lincoln y Chacabuco del 20 al 31 de julio cubrirá el servicio el Juzgado de Paz de General Viamonte, a cargo de su titular, Jorge Martínez.

.



Volver a Chacabuquero


el corte perfecto Chacabuco
Ofertas de El Corte Perfecto

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Vuelco en la ruta 7 en medio de la tormenta 

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Infracciones de tránsito en Chacabuco como la de la foto

Todavía se habla de esto:

- Se presentaron las actividades para las vacaciones de invierno en Chacabuco

- Cayó otra moto ruidosa en Chacabuco

 Necrológicas III

- Varios accidentes de tránsito en Chacabuco

- Esta cartera municipal de Chacabuco tiene nuevo número telefónico 

- Otro robo en la noche de Chacabuco 

- Le robaron a una vecina de Chacabuco

- Último día de la semana para ir a la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco 

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Agradecimiento público de una vecina por el cambio en los festejos en Chacabuco

- Hubo disturbios tras los festejos en Chacabuco


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)