Que en paz descanse: Oscar.
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- Eduardo Oscar Manero. Falleció a los 77 años. Casa de duelo Cervantes 185. Velatorio hasta las 17.00.
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