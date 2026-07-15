Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 15 de julio de 2026

Hubo disturbios tras los festejos en Chacabuco


Esta noche.

Tras los festejos por el triunfo de la selección argentina de fútbol en el Mundial 2026 se registraron incidentes en distintos puntos de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Hubo altercados en la plaza San Martin del lado de la avenida Saavedra y en inmediaciones del barrio San Cayetano.  Se pidió presencia policial. También fue demorada al menos una persona de sexo masculino. Por los festejos más de un vecino o vecina se pasó de copas y otras sustancias.


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