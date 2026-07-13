Queja: "Dejen de lucrar a nuestro nombre en Chacabuco"

Comunicado.
A nivel local somos más conocidas como: Segunda Oportunidad o SOACH Hoy nos encontramos atravesando un momento donde nadie sabe quién es quién. Queremos dejar bien en claro que no tenemos absolutamente nada con la 𝐀𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐀𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥𝐞𝐬 (𝐀𝐏𝐀𝐂𝐇𝐀) que tienen una rifa en calle, cuyo cobrador está usando el nombre de la presidente de Paola Orsini.
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Dicen que:
• Las entidades estamos todas juntas cosa que no es así
• Que lo recaudado será destinado al centro de tránsito canino cuando la Guardería es solventada por el Gobierno de Chacabuco
• Y mencionando gastos que dicha entidad mencionada no tiene.
Nosotros seguimos adelante gracias a las Rifas virtuales que organizamos mes a mes o con los socios virtuales o socios que colaboran a través de nuestra cobradora Cristina Ahihi y en este último mes: Ciro Sosa!
Nos angustia y también nos enoja tener que hacer este tipo de notas, pero queremos que dejen de lucrar en nombre nuestro. Saben que siempre estaremos para los sin voz, seguimos aunando fuerzas para poder seguir adelante. Y quienes hayan colaborado con la compra de su rifa, pida ayuda a dicha Asociación. Nosotras, como siempre: con la soga al cuello. Pero queriendo seguir adelante
Firma:
La comisión de “Castremos Más Chacabuco”
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