Vecinos de Chacabuco citados por el Instituto de la Vivienda de la provincia

Para tener en cuenta
En el marco del Plan de Escrituración el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires cita y/o emplaza por 3 días a toda persona que se considere con derecho y acredite documentación respectiva, a oponerse en el término de 30 días corridos, contados a partir de la presente publicación, por escrito y debidamente fundado, al trámite de Regularización Dominial de las viviendas y ocupantes situados en el partido de Chacabuco que se detallan a continuación. Deben presentarse ante el Organismo en el Sector de Mesa de Entradas, ubicado en avenida 7 N°1267 PB e/58 y 59 de la ciudad de La Plata, de 9.00 a 14.00
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Barrio: Chacabuco 40 Viviendas: Lote N° 1 Mz 729-B, Argez Sandra Marina, DNI 21673778; Lote N° 2 Mz 729-B, Brindo América Libertad ñ, DNI 13250191; Lote N° 5 Mz 730-M, Ríos Flavia Anahi, DNI 40259864; Lote N° 7 Mz 730-M, Vijarra Lucio Oscar, DNI 21132189 y Vijarra Mario David, DNI 23467181
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