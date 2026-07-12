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domingo, 12 de julio de 2026

Le robaron a un vecino de Chacabuco


Inseguridad.

En las últimas horas un vecino sufrió un robo.



Volver a Chacabuquero.


Esta es la bicicleta

Le sustrajeron una bicicleta Olmo que estaba en la estación de servicio de Perón y Lamadrid. Ocurrió alrededor de las 2 de la mañana. La madre, de apellido Ojeda, ha pedido ayuda para tratar de recuperar elrodado.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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