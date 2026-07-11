Policiales: Robo en un domicilio - Hurto en un comercio - Infracciones en Chacabuco

Breves.
Robo. Esta noche se reportó un robo en una vivienda de Chacabuco. Fue sustraída una garrafa de gas. Ocurrió en Juan XXIII continuación.
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Hurto. Esta noche se registró el robo de mercadería de un maxikiosco. Fue bajo la modalidad de mecheros. Ocurrió en Urquiza y Reconquista.
Infracciones. La Subsecretaría de Tránsito informó que en recorrido de móviles y motos en distintos puntos de la ciudad donde se retuvieron seis licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco; na motocicleta estacionada por falta de chapa patente. Además se labraron: un acta de infracción por girar en u y 12 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía.
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