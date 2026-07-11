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sábado, 11 de julio de 2026

Policiales: Robo en un domicilio - Hurto en un comercio - Infracciones en Chacabuco

 


Breves.

Robo. Esta noche se reportó un robo en una vivienda de Chacabuco. Fue sustraída una garrafa de gas. Ocurrió en Juan XXIII continuación.



Volver a Chacabuquero.

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Hurto. Esta noche se registró el robo de mercadería de un maxikiosco. Fue bajo la modalidad de mecheros. Ocurrió en Urquiza y Reconquista.

Infracciones. La Subsecretaría de Tránsito informó que en recorrido de móviles y motos en distintos puntos de la ciudad donde se retuvieron seis licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco; na motocicleta estacionada por falta de chapa patente. Además se labraron: un acta de infracción por girar en u y 12 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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