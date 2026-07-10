Dolorosa situación en una ciudad de la zona

Triste noticia.
Una triste situación se registró en las últimas horas en una ciudad de la zona.
Volver a Chacabuquero.
Una persona de sexo masculino de 82 años se suicidó con un disparo de un arma de fuego en la capilla de la casa de funerales de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino. Ocurrió el jueves 9 de julio alrededor de las 19.00. El fallecido fue identificado como Mustafá Ismael Domingo. El personal de la Cochería escuchó el sonido del disparo y cuando llegó a la capilla el adulto mayor ya no tenía signos vitales.
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