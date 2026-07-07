Pelea y daños en una confitería del centro de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registraron incidentes en una confitería del centro de Chacabuco.
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Según los vecinos, dos personas de sexo masculino se pelearon y terminaron rompiendo parte de la vidriera y de una puerta del Círculo Católico de Obreros, en Sarmiento entre Belgrano y Rivadavia. Según testigos una de las personas le arrojó a la otra las bolas que estaban en una mesa de pool. al parecer hubo un demorado por la Policía. Tendría 21 años.
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