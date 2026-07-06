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lunes, 6 de julio de 2026

Más datos del accidente en Chacabuco

Esta tarde.

Esta tarde se reportó un accidente en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Participaron una camioneta y una moto. Ocurrió en Viamonte y Cervantes. La moto era guiada por un joven de 16 años. Su vehículo fue retenido por Tránsito. El conductor de la camioneta tiene 48 años. No hubo heridos.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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