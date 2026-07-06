Más datos del accidente en Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se reportó un accidente en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron una camioneta y una moto. Ocurrió en Viamonte y Cervantes. La moto era guiada por un joven de 16 años. Su vehículo fue retenido por Tránsito. El conductor de la camioneta tiene 48 años. No hubo heridos.
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