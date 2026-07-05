Incendio en la madrugada de Chacabuco

Daños importantes.
La sirena de bomberos voluntarios de Chacabuco fue motivada por el incendio de una vivienda en Mendoza entre Artigas y Roca.
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