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domingo, 5 de julio de 2026

Incendio en la madrugada de Chacabuco

 

Daños importantes. 

La sirena de bomberos voluntarios de Chacabuco fue motivada por el incendio de una vivienda en Mendoza entre Artigas y Roca.



Volver a Chacabuquero.


Dos dotaciones de bomberos fueron enviadas al lugar. Por el momento no se han reportado heridos Se se registraron daños importantes en la casa.


.Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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