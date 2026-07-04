Destacan la labor de empleados municipales de Chacabuco

Obra finalizada.
Esta tarde culminó el trabajo por el cual se había implementado un corte de agua en la planta de Obras Sanitarias.
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Poco después del mediodía se restableció el servicio de distribución de agua corriente. A través de un comunicado el intendente Rubén Darío Golía felicitó a los empleados que tuvieron que realizar la tarea asignada con parte del cuerpo sumergido en agua helada por el día frío, durante varias horas. "Quiero poner en valor el trabajo realizado por los trabajadores municipales y especialmente los afectados al servicio de agua y obras Sanitaria que desde la madrugada estuvieron trabajando en el cambio exitoso de una llave maestra del pozo N° 6 que conecta a la Red, por lo cual se tuvo que vaciar el tanque gral -expresó Golía-. Ya tenemos el servicio restablecido, el trabajo terminado y un pozo más conectado para mejorar la presión".
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