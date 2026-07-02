Chacabuco quedó a pocos kilómetros de la zona más peligrosa

Bajo cero.
Chacabuco quedó a pocos kilometros del límite de ka zona más peligrosa de la alerta por temperaturas extremas bajas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.
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A las 23.45 la sensación térmica es de -3,2° centígrados. Esta pronosticada una mínima de -5° centigrados para esta madrugada. Chacabuco está en alerta amarilla, pero Navarro, a 163 kilómetros, ya se encuentra en alerta naranja. A tener mucho cuidado, y permanecer abrigado
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