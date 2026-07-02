Se realiza una popular fiesta a pocos kilómetros de Chacabuco

En unos días
En los próximos días se llevará a cabo una popular fiesta a unos pocos kilómetros de Chacabuco.
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Será el 9 de julio de 2026 en el Club Social y Deportivo Ruta 7 de Tres Sargentos desde las 11.00. Se trata de la Fiesta de la Maquinaria Agrícola. Habrá un acto protocolar, desfile de maquinarias, talleres municipales, almuerzo en el Club de Tres Sargentos (con tarjeta paga), música, danza, feria y puestos de expositores. Shows de Dúo Orellano, Soncko Danzaj; Los Amigos, Amigos del Folklore, Jup Larsen, Tinga Rodríguez y A Toda Máquina. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Carmen de Areco. Tres Sargentos está en el kilómetro 153 de la ruta 7.
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