Disturbios en la noche de Chacabuco

A pesar del frío.
Esta noche se registraron incidentes en el sector de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Al parecer, una pelea en la plaza belgrano, sobre Lamadrid y Maipú. Los vecino llamar a la policía ante los incidentes y los involucrados se dieron a la fuga a través del paseo público ante la llegada de un patrullero. Todo esto sucedió minutos antes de las 24.00 en medio de una intensa ola de frío.
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