Habrá un corte programado de agua en Chacabuco

Comunicado.
La Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Obras Sanitarias, informa a la comunidad que el próximo sábado 4 de julio se realizará un corte programado del servicio de agua potable desde la madrugada, con el objetivo de llevar adelante tareas estratégicas de mantenimiento y optimización de la infraestructura de distribución.
Volver a Chacabuquero.
Los trabajos forman parte de una importante inversión que viene realizando el Municipio para fortalecer el sistema de agua potable y mejorar la calidad y continuidad del servicio que reciben los vecinos.
Se prevé que el suministro comience a restablecerse durante la media mañana y que quede normalizado en toda la ciudad hacia el mediodía. Se solicita a los vecinos tomar los recaudos necesarios, realizando un uso responsable del agua almacenada durante el período de interrupción del servicio.
Detalle de la obra Los trabajos consistirán en el reemplazo de una llave exclusa fundamental para la conexión del Pozo N° 6 con el tanque de agua de Obras Sanitarias y la red municipal. Esta intervención es un paso técnico imprescindible para poner en funcionamiento dicho pozo, lo que permitirá mejorar la presión de agua en gran parte de la ciudad.
Impacto en el servicio Es importante aclarar que, mientras dure la obra, el resto de los pozos de la ciudad se mantendrán en funcionamiento en la medida en que esto no interfiera con las tareas del personal municipal. Sin embargo, debido a que el tanque ubicado en la zona del Pozo 6 es el generador de presión principal del sistema interconectado, el vaciado del mismo para realizar estas maniobras provocará una disminución de la presión o ausencia de agua en gran parte de la ciudad. Por este motivo, solicitamos a los vecinos tomar las medidas necesarias para proveerse de agua durante el tiempo que dure la reparación, a fin de minimizar los inconvenientes en sus hogares.
Cronograma y consideraciones técnicas El inicio de los trabajos está planificado para las primeras horas de la madrugada, estimando su finalización hacia el mediodía. No obstante, al tratarse de cañerías que datan de la construcción original de Obras Sanitarias, siempre existe la posibilidad de que surjan imprevistos durante la manipulación, lo cual podría prolongar el tiempo de ejecución. Todas las tareas serán llevadas adelante íntegramente por personal municipal, quienes trabajarán con celeridad para restablecer el servicio a la brevedad.
Compromiso con el vecino Desde esta Dirección, somos conscientes de que este tipo de trabajos genera inconvenientes en la vida cotidiana de los vecinos. Sin embargo, tenemos la responsabilidad de implementar todas las mejoras técnicas necesarias para asegurar un servicio más eficiente y robusto para el futuro de nuestra comunidad. Desde el Municipio agradecemos la comprensión de la comunidad, destacando que estas intervenciones son fundamentales para continuar mejorando la red de agua potable y brindar un servicio más eficiente para todos los chacabuquenses.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Detectaron faltantes en una empresa de Chacabuco
- Empresa de Chacabuco se asoció con otra vinculada con la Causa de los Cuadernos
- Otro accidente pero en un acceso a Chacabuco
- Accidente de tránsito, temprano en Chacabuco
- El mes arranca con una alerta meteorológica para Chscabuco y la zona
- Se las dejó servida y lo multaron en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Chacabuco será sede de otro torneo internacional
- Los ganadores del sorteo final de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco
- Una persona fue hospitalizada tras un choque en Chacabuco
- ¿Quién se llevará la Copa del torneo de futsal infantil "Sergio Dopazo"?
- Hay varios casos sospechosos de triquinosis en una cárcel cercana a Chacabuco
- Proyectos Pro: que paguen los ebrios y fondo para las localidades de Chacabuco
- Calendario de pago de julio de jubilaciones, pensiones, asignaciones por embarazo e hijos y más beneficios de la Anses
- En Chacabuco hay una nueva infracción favorita detectada
No hay comentarios:
Publicar un comentario