Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

martes, 30 de junio de 2026

Escarchados en Chacabuco

 


Inicio del día.

Este martes ha comenzado con temperaturas bajo cero en la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

A las 7:15 de la mañana el termómetro marca menos -1,4° centigrados. La escarcha se acumuló en los autos que pasaron la noche a la intemperie. Un adelanto de los 14° centígrados de máxima que se han pronosticado para la tarde. El frío permanecerá a lo largo de los próximos dias.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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