Escarchados en Chacabuco

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Este martes ha comenzado con temperaturas bajo cero en la ciudad de Chacabuco.
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A las 7:15 de la mañana el termómetro marca menos -1,4° centigrados. La escarcha se acumuló en los autos que pasaron la noche a la intemperie. Un adelanto de los 14° centígrados de máxima que se han pronosticado para la tarde. El frío permanecerá a lo largo de los próximos dias.
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