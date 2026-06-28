Los motivos de los secuestros de motos en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco brindó el informe diario sobre el resultado del operativo realizado.
Volver a Chacabuquero.
Se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco. Se retuvieron cinco licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labró un acta de infracción por girar a la izquierda.
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