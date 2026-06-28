Hubo otro principio de incendio en Chacabuco

Madrugada.
Se registró un principio incendio en la zona céntrica de Chacabuco esta madrugada.
Volver a Chacabuquero.
Sucedió minutos después de que se terminara de combatir el siniestro en la calle Favaloro.
En este caso se trató de un automóvil que iba circulando por la calle San Martín, entre Corrientes y Solís, el cual sufrió un problema eléctrico mecánico que llevó a que comenzara a salir humo de la parte del motor. Efectivos policiales que pasaban por el lugar observaron la emergencia y usaron matafuegos para controlar la situación. No obstante los bomberos voluntarios fueron convocados para revisar el coche.
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