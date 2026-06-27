Aclaración del Municipio sobre el pago de sueldo y aguinaldo a sus empleados de Chacabuco

Comunicado
Es el lunes 6 de julio la fecha de depósito de los haberes a los empleados municipales
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Se debe aclarar que la fecha que se va a depositar los haberes correspondientes al mes de junio es el lunes 6 de julio. El medio Aguinaldo, tiene como fecha de depósito el día 30 de junio.
Firma:
Municipalidad de Chacabuco
Saludo. "El Intendente Municipal, Darío Golía, saluda a todos los trabajadores y trabajadoras del Estado en el marco del Día del Empleado Estatal, y reconoce el compromiso, la responsabilidad y la vocación de servicio de quienes, con esfuerzo y dedicación, desempeñan diariamente su labor al servicio de la comunidad".
"En esta fecha especial, hace llegar un profundo agradecimiento por la tarea que realizan en cada área, contribuyendo con profesionalismo y compromiso al funcionamiento del Estado y al bienestar de todos los vecinos de Chacabuco".
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