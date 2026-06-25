Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

jueves, 25 de junio de 2026

Hubo inspecciones y algo más en Chacabuco

 


Detalles.

La Subsecretaría de tránsito brindó su informe sobre los operativos de control realizados este jueves en la ciudad de Chacabuco.



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Se retuvieron seis motocicletas por circular sin documentación reglamentaria; siete licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco; un automóvil por circular sin documentación reglamentaria; un automóvil retenido por no dar cumplimiento con el acta de intimación vehículo en estado de abandono. Se labró un acta de infracción por estacionar chasis y acoplado en zona no permitida sobre calle Belgrano 167. Se labró un acta de infracción por girar a la izquierda. Se secuestraron dos equinos sueltos en la vía pública. Se labraron seis actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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