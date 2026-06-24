Mix de Chacabuco: Reunión con fomentistas - Fecha para una fiesta - Charla de un preparador físico

Breves.
Fomentistas. Esta tarde, el Intendente Municipal, Darío Golía, junto al Director de Relaciones Institucionales, Tomás Ortega, recibió en su despacho al presidente de la Sociedad de Fomento de la localidad de Los Ángeles, Ariel Pelle, con el objetivo de avanzar en distintos temas de interés para la comunidad. Durante el encuentro dialogaron sobre el funcionamiento del museo que se encuentra impulsando la institución, y analizaron la posibilidad de incorporar la participación de la Subsecretaría de Cultura para fortalecer el proyecto y generar una identidad turística que promueva y visibilice el patrimonio local. Además, acordaron la organización de los festejos que se llevarán a cabo el próximo 8 de julio, en el marco del Día del Fomentista, una fecha significativa para reconocer el compromiso y la labor de las instituciones intermedias en el desarrollo de las comunidades
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Fiesta. Tiene fecha la novena edición de la Fiesta del Alfajor Artesanal de Rawson, que es provincial. Será el 13 de septiembre de 2026 en la plaza principal de la localidad.
Charla. El conocido preparador físico Luis Canay brindará una charla en Chacabuco. Será el 3 de agosto de 2026 en el anexo del Club Rivadavia. Organizan la Liga Deportiva de Chacabuco y la Dirección municipal de Deportes.
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