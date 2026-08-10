Detenidos en el centro de Chacabuco

Esta noche. Más datos.
Esta noche la Policía detuvo a tres personas tras una inspección en un sector del centro de Chacabuco a pedido de vecinos
Volver a Chacabuquero.
|Restorán El Círculo
Fue porque un vecino observó a través de cámaras de d
seguridad a personas caminando por los techos en inmediaciones de Saavedra y 25 de Mayo. Tras una revisión, tres jóvenes de sexo masculino de entre 17 y 18 años fueron trasladadas a la Comisaría. Agentes los vieron corriendo por los techos y los atraparon cuando bajaron al piso en 25 de Mayo entre Saavedra y Padre Doglia.
Desde la madrugada del domingo que se habla de movimientos extraños en este sector de la ciudad pero no se habia detectado a ningún sospechoso. A las 23.00 del domingo ya había estado personal policial en Reconquista y San Lorenzo.
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