Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 10 de agosto de 2026

Detenidos en el centro de Chacabuco

 


Esta noche. Más datos.

Esta noche la Policía detuvo a tres personas tras  una inspección en un sector del centro de Chacabuco a pedido de vecinos 



Volver a Chacabuquero.

Restorán El Círculo Chacabuco
Restorán El Círculo

Fue porque un vecino observó a través de cámaras de d

seguridad a personas caminando por los techos en inmediaciones de Saavedra y 25 de Mayo. Tras una revisión, tres jóvenes de sexo masculino de entre 17 y 18 años fueron trasladadas a la Comisaría. Agentes los vieron corriendo por los techos y los atraparon cuando bajaron al piso  en 25 de Mayo entre Saavedra y Padre Doglia.

Desde la madrugada del domingo que se habla de movimientos extraños en este sector de la ciudad pero no se habia detectado a ningún sospechoso. A las 23.00 del domingo ya había estado personal policial en Reconquista y San Lorenzo.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278




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