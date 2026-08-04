Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

martes, 4 de agosto de 2026

El acosador anónimo era alguien que conocía en Chacabuco

Situación.

Una vecina usó las redes sociales para dar a conocer una historia que comenzó como una serie de llamados sinónimos y terminó con una detención.



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Lo peor del caso, es que el acusado había sido cliente de la víctima. El contenido de los mensajes que emitía por el teléfono celular no son reproducibles a través de este medio por la cantidad de obscenidades que incluyen además de alusiones a ataques sexuales. Lo cierto es que la vecina radicó la denuncia y hubo una investigación que permitió identificar el origen de los llamados. De esta manera la Justicia avanzó en la detención del acusado. Todo esto tardó cerca de 2 años 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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