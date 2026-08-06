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jueves, 6 de agosto de 2026

Bomberos: Incendio en una casa en las afueras de Chacabuco

Esta madrugada.

Esta madrugada se reportó un incendio en una vivienda en las afueras de Chacabuco.



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El  morador  logró controlar las llamas que afectaron el cielorraso en una primera instancia pero pidió ayuda a la Policía ante el temor que el fuego se extendiera. Así fue como se convocó a los Bomberos voluntarios. Dos dotaciones fueron enviadas. Al parecer , todo comenzó con el fuego de una estufa. Ocurrió en Domínguez continuación, en inmediaciones del barrio ubicado tras la zona de la Spada Rota, cruzando la ruta 7.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278



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