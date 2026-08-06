Bomberos: Incendio en una casa en las afueras de Chacabuco

Esta madrugada.
Esta madrugada se reportó un incendio en una vivienda en las afueras de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
|El Corte Perfecto, Chanchería y Granja
El morador logró controlar las llamas que afectaron el cielorraso en una primera instancia pero pidió ayuda a la Policía ante el temor que el fuego se extendiera. Así fue como se convocó a los Bomberos voluntarios. Dos dotaciones fueron enviadas. Al parecer , todo comenzó con el fuego de una estufa. Ocurrió en Domínguez continuación, en inmediaciones del barrio ubicado tras la zona de la Spada Rota, cruzando la ruta 7.
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