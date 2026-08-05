Alerta Meteorológica Naranja para Chacabuco y la zona

Empeoró el pronóstico.
El Servicio Meteorológico Nacional elevó a naranja la alerta por tormenta fuertes para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Es para la madrugada irá mañana del jueves: "El área será afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm en la totalidad del periodo bajo alerta, que pueden ser superados de forma puntual".
Mientras tanto se mantiene para la mañana y la tarde la alerta amarilla por viento fuertes.
Los distritos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto
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