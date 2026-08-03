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lunes, 3 de agosto de 2026

Infracciones de Tránsito y vehículos retenidos en Chacabuco

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito informó que este lunes se retuvieron cinco motocicletas por circular sin documentación reglamentaria. Se retuvo una licencia de conducir por circular sin casco. Se labraron: 1 acta de infracción por cruzar semáforo en rojo; 14 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; 2 actas de intimación por tener vehículos en estado de abandono en la vía pública.



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