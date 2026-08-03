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lunes, 3 de agosto de 2026

Una entidad agropecuaria ya tiene una filial en Chacabuco

 


Comisión Directiva.

La Federación Agraria Argentina ya cuenta con una filial en Chacabuco.



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El Corte Perfecto, chanchería de Chacabuco

Esta es la Comisión Directiva: Presidente: Lupo Juan José, Vicepresidente: Díaz Cristian José, Secretario: Cieri Luis Alberto, Pro-secretario: Terrile José Luis, Tesorero: Gómez Miti Lisandro, Pro-tesorero: Bo Alberto, Síndico titular: Golía Patricia Azucena, Síndico suplente: Ciancio Hernán Andrés. Vocales titulares: Maiale Jorge Bernabé, Meizoso Pablo Andrés, Albornoz Juan José, Jordán Alexis Daniel, Villalba Gerardo Javier. Vocales suplentes: Delauro Rubén, Prando Analía. Asesores: Asesora legal: Fontano Karen, Asesor técnico: Bressano Norberto, Asesora contable: Lonzo Mariela


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278






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