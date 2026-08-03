Una entidad agropecuaria ya tiene una filial en Chacabuco

Comisión Directiva.
La Federación Agraria Argentina ya cuenta con una filial en Chacabuco.
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|El Corte Perfecto, chanchería de Chacabuco
Esta es la Comisión Directiva: Presidente: Lupo Juan José, Vicepresidente: Díaz Cristian José, Secretario: Cieri Luis Alberto, Pro-secretario: Terrile José Luis, Tesorero: Gómez Miti Lisandro, Pro-tesorero: Bo Alberto, Síndico titular: Golía Patricia Azucena, Síndico suplente: Ciancio Hernán Andrés. Vocales titulares: Maiale Jorge Bernabé, Meizoso Pablo Andrés, Albornoz Juan José, Jordán Alexis Daniel, Villalba Gerardo Javier. Vocales suplentes: Delauro Rubén, Prando Analía. Asesores: Asesora legal: Fontano Karen, Asesor técnico: Bressano Norberto, Asesora contable: Lonzo Mariela
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