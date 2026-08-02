"Movida deportiva durante el fin de semana en Chacabuco"

Comunicado.
Chacabuco vivió un fin de semana a pleno deporte con la realización de la Maratón Aniversario, el torneo regional de Jiu-Jitsu, las instancias finales del Futsal y el inicio de la etapa clasificatoria (Qualy) del Torneo Internacional de Tenis.
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La ciudad fue sede de una intensa agenda deportiva que convocó a cientos de atletas y familias de Chacabuco y de distintas localidades de la región. A esta programación se sumó el comienzo del cuadro de clasificación del Torneo Internacional de Tenis, que se disputa en las instalaciones del Club Los Marinos. El certamen, de nivel profesional, cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Chacabuco y de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), reuniendo a destacadas tenistas de diferentes países y posicionando a la ciudad como escenario del deporte de alto rendimiento.
En paralelo, el Polideportivo Municipal recibió el torneo regional "Jaque por Sumisión", que reunió a competidores de Jiu-Jitsu en las modalidades Gi (con kimono) y No-Gi (sin kimono), con representantes de más de diez localidades de la región.
Al respecto, desde el Municipio destacaron que "cada evento deportivo que vivimos en Chacabuco es una oportunidad concreta de inclusión y de formación integral para nuestros jóvenes. Apostar al deporte es apostar a la integración social, pero también a dinamizar nuestra ciudad: la llegada de cientos de familias de toda la región activa la gastronomía, el comercio y el hospedaje, demostrando el enorme potencial económico que genera el turismo deportivo".
La intensa agenda del fin de semana generó un importante movimiento de visitantes, con la participación de competidores y familias provenientes de Rosario, Ciudad de Buenos Aires, Lincoln, Junín, Rojas, Chivilcoy y otras localidades de la zona de influencia, reafirmando el protagonismo de Chacabuco dentro de la agenda deportiva regional.
Firma:
Municipalidad de Chacabuco
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