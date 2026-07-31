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viernes, 31 de julio de 2026

Policiales de Chacabuco: Despistes - Vecina agredida

 


Breves 

Despistes. Un vecino publicó en las redes sociales una foto que muestra como despistaron dos camionetas y otra quedó cruzada en la calle Buenos Aires a la altura del Parque Recreativo. Al parecer, es oor el efecto de la lluvia en la tierra. Pidió arreglar la calle.



Volver a Chacabuquero.


Agredida. Una mujer fue trasladada esta tarde al Hospital por la Policía. Due porque sostuvo que recibió un golpe de puño en el rostro de parte de su hijo menor de edad.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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