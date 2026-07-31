Policiales de Chacabuco: Despistes - Vecina agredida

Breves
Despistes. Un vecino publicó en las redes sociales una foto que muestra como despistaron dos camionetas y otra quedó cruzada en la calle Buenos Aires a la altura del Parque Recreativo. Al parecer, es oor el efecto de la lluvia en la tierra. Pidió arreglar la calle.
Volver a Chacabuquero.
Agredida. Una mujer fue trasladada esta tarde al Hospital por la Policía. Due porque sostuvo que recibió un golpe de puño en el rostro de parte de su hijo menor de edad.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Fue inaugurado Multi Store en el centro de Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de los Bomberos de Chacabuco
- Empeora el pronóstico del tiempo para la zona de Chacabuco
- La Policía fue a una casa de Chacabuco por una situación de inseguridad
Todavía se habla de esto:
- Semana de Chacabuco: carrera, recitales, payadores y desfile
- Chacabuco recibió bicicletas y cascos
- Avance concreto para que Chacabuco cuente con transporte colectivo de pasajeros
- Vecino trasladado al Hospital de Chacabuco
- Activaron un nuevo identificador de patentes en Chacabuco
- Se amplió la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
- Vuelco en un barrio de Chacabuco
- Lo de menos fueron los vehículos retenidos en Chacabuco este día
No hay comentarios:
Publicar un comentario