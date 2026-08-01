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sábado, 1 de agosto de 2026

Chocaron y abandonaron a un bombero de Chacabuco

Esta madrugada.

El auto de un bombero que estaba respondiendo a la sirena del incendio de esta madrugada fue chocado por otro vehículo que se retiró del lugar.



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Afortunadamente no hubo heridos. El coche que se fue es un Fiat Siena. Quedaron algunas partes en el lugar. Ocurrió en Mendoza y La Rioja.

Cabe recordar que el incendio fue en una vivienda del barrio Parque Azul, cerca de San Isidro Labrador y Junín.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278





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