Chocaron y abandonaron a un bombero de Chacabuco

Esta madrugada.
El auto de un bombero que estaba respondiendo a la sirena del incendio de esta madrugada fue chocado por otro vehículo que se retiró del lugar.
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|Fletes Elías, mudanzas y traslados
Afortunadamente no hubo heridos. El coche que se fue es un Fiat Siena. Quedaron algunas partes en el lugar. Ocurrió en Mendoza y La Rioja.
Cabe recordar que el incendio fue en una vivienda del barrio Parque Azul, cerca de San Isidro Labrador y Junín.
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