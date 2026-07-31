Los ganadores de la rifa de los Bomberos de Chacabuco

Afortunados. En vivo. Ya están todos los ganadores
Este mediodía se llevó a cabo el sorteo mensual de la rifa de la Sociedad de Bomberos Voluntarios.
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|El corte perfecto, chanchería y granja
Se pusieron en juego 5 órdenes de compra de 1.500.000 pesos. Estos fueron los ganadores: 4056, adquirido por Elisa Naya; 2605, adquirido por Elisabeth Gómez; 2013, adquirido por María Laura Lalla; 8879, adquirido por Andrea Carboni; 5713, adquirido por Susana Di Piero
Cabe recordar que con el dinero que se recauda a través de las rifas la Sociedad de Bomberos Voluntarios compra equipos que son utilizados por el Cuerpo Activo en emergencias.
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