Semana de Chacabuco: carrera, recitales, payadores y desfile

Agosto arranca con muchos eventos.
La Municipalidad presentó las actividades de la primera semana de agosto que están vinculadas con el final de las vacaciones de invierno y la celebración del aniversario de Chacabuco.
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En la Escuela de Actividades Cultural el viernes a las 18.00 habrá un encuentro de coro y canto; el sábado a las 14.00, un espectáculo para chicos y a las 20.30, un Tributo a Ástor Piazzola. El domingo a las 14.00, en la plaza San Martín los talleres de la Escuela presentarán una nuestra estática y otra dinámica
El sábado a las 18.30 en la Galería de Arte del Teatro Italiano se realizará el cierre de muestras de pintura y fotografia con conversatorios con sus autores. A las 21.30 en el Teatro, No Salgas por Robots, Dady Volti, y Carozo brindarán un recital.
El lunes comienza el Torneo Internacional de Tenis Femenino en el anexo deportivo del Centro Los Marinos.
El miércoles en la plaza 5 de Agosto a las 10.30 se desarrollará el acto protocolar por el aniversario de la fundación de la ciudad.
El fin de semana del 8 al 9 de agosto habrá una feria de comidas en la Plaza San Martín. El domingo a las 11.00 se realizará el desfile por el aniversario y a las 15.00, el segundo encuentro de payadores ante el Palacio Municipal.
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