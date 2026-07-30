Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

jueves, 30 de julio de 2026

Chacabuco recibió bicicletas y cascos

 


Entrega.

Este mediodía la Municipalidad recibió más bicicletas y cascos.



Volver a Chacabuquero.


El corte perfecto carne de cerdo y pollo
"El Corte Perfecto", chanchería y granja

Fueron entregados por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, en el Palacio Municipal. La Comuna debe definir cuál será el destino de los rodados y los cascos. Los vehículos semejantes que se recogieron en una anterior oportunidad fueron trasladados al Parque Recreativo, por ejemplo.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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