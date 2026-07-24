Se supo de donde provino el chorizo que infectó la cárcel de Junín

Brote.
En las últimas horas se supo de dónde provino el chorizo seco que generó un brote de Triquinosis en unidad 49 de Junín.
Volver a Chacabuquero.
La situación había generado incertidumbre en Chacabuco porque muchos vecinos están alojados en esa cárcel y también porque en la ciudad hay elaboración de chacinados caseros. Chacabuquero había informado hace unas semanas que se estaban estudiando 6 casos sospechosos. Sin embargo, con el paso del tiempo se terminaron confirmando 18.
De acuerdo a la información disponible, se pudo establecer que el chacinado con el parásito había sido adquirido por familiares de un preso en un puesto a la vera de la ruta 7 a la altura de General Rodríguez. Por el momento, parece que el brote quedó contenido en la unidad penitenciaria. No obstante, cabe recordar que hay otro en Lincoln y Alem.
En Chacabuco los análisis de carne de cerdo son gratuitos en la Dirección de Bromatología, en la calle Villegas y Soberanía Nacional.
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