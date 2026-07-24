Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 24 de julio de 2026

Se supo de donde provino el chorizo que infectó la cárcel de Junín

 


Brote.

En las últimas horas se supo de dónde provino el chorizo seco que generó un brote de Triquinosis en unidad 49 de Junín.



Volver a Chacabuquero.

La situación había generado incertidumbre en Chacabuco porque muchos vecinos están alojados en esa cárcel y también porque en la ciudad hay elaboración de chacinados caseros. Chacabuquero había informado hace unas semanas que se estaban estudiando 6 casos sospechosos. Sin embargo, con el paso del tiempo se terminaron confirmando 18. 

De acuerdo a la información disponible, se pudo establecer que el chacinado con el parásito había sido adquirido por familiares de un preso en un puesto a la vera de la ruta 7 a la altura de General Rodríguez. Por el momento, parece que el brote quedó contenido en la unidad penitenciaria. No obstante, cabe recordar que hay otro en Lincoln y Alem.

En Chacabuco los análisis de carne de cerdo son gratuitos en la Dirección de Bromatología, en la calle Villegas y Soberanía Nacional. 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Empresa de Chacabuco se sumó a dos sociedades por proyectos de envergadura nacional 

- Detectan más infracciones en las calles de Chacabuco 

- Necrológicas I 

- Mix: Recorrida por una avenida - Aumento para empleados de comercio - Elecciones en la CTA Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Necrológicas I

- Fue elegido el técnico de la selección mayor de fútbol de Chacabuco

- El Osobuco al disco tiene su fiesta en un municipio vecino a Chacabuco

- Policiales de Chacabuco: Compró y robó - Emergencia en la ruta - Extraño hallazgo

- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Club por Club, todos los convocados para las selecciones de Chacabuco

- Hallazgo en un barrio de Chacabuco

- Más ganchos detectados en las calles y otras infracciones de Chacabuco



on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)