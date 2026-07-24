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viernes, 24 de julio de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Teresa. 

 

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- Etelvina Teresa Ardura. Falleció a los 92 años. Casa de duelo: Castilla. Sepelio: a las 10.30.

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