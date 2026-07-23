Mix: Recorrida por una avenida - Aumento para empleados de comercio - Elecciones en la CTA Chacabuco

Breves.
LED. El intendente municipal, Darío Golía, recorrió la obra de recambio de luminarias LED que se lleva adelante sobre la avenida Frondizi, en el tramo comprendido entre la calle Liniers y el estadio del Club Argentino.
Volver a Chacabuquero.
Durante la recorrida, Golía destacó que la nueva iluminación "brinda mayor seguridad vial y urbana", al tratarse de una arteria transitada diariamente por niños, jóvenes y familias que concurren a las instalaciones deportivas de los clubes Huracán, Argentino y Los Marinos.
Aumento. Las distintas organizaciones que nuclean a las patronales acordaron un aumento con la Federación de Empleados de Comercio.
La mencionada suba del 5,7 por ciento se abonará de acuerdo al siguiente detalle: 1,9 por ciento a partir del mes de julio de 2026, 1,9 por ciento a partir del mes de agosto de 2026 y 1,9 por ciento a partir del mes de septiembre de 2026. Los firmantes acordaron prorrogar la incorporación de la suma fija no remunerativa de 120.000 pesos vigente para su incorporación a las escalas básicas convencionales con la siguiente fórmula: 20.000 pesos con los básicos del mes de diciembre de 2026, 20.000 pesos con los básicos del mes de enero de 2027, 20.000 pesos con los básicos del mes de febrero de 2027, $ 20.000 con los básicos del mes de marzo de 2027, 20.000 pesos con los básicos del mes de abril de 2027 y 20.000 pesos con los básicos del mes de mayo de 2027.
Elecciones. El 20 de agosto es la fecha elegida para las elecciones de la Cdntrl de Trabajadores de la Argentina. Al parecer, en Chacabuco el oficialismo tendrá oposición. Esta última presentará lista a principios del mes próximo.
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