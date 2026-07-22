Empresa de Chacabuco damnificada por la situación financiera de un cliente

Pidió medidas.
Una conocida empresa de Chacabuco ha pedido de quiebra de uno de sus clientes por los problemas que ha tenido para cobrarle.
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Es que no ha podido cobrar 3 cheques electrónicos por 11,4 millones de pesos. Al parecer, la clienta deudora acumula 175 cheques rebotados por 205 millones de pesos y tiene una deuda financiera que ronda los 517 millones de pesos.
El diario digital 0223 de Mar del Plata, ha informado que tanto Molino Chacabuco como Posta Express SRL han pedido la quiebra de las firmas que están detrás de Le Blé, una cadena de cafeterías y panaderías de Argentina. Be Larch es la principal sociedad anónima que sustentan este emprendimiento iniciado en el 2008. Al parecer, Molino Chacabuco es proveedora de insumos y desde el 2024 reclama ante la Justicia para poder cobrar lo adeudado.
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