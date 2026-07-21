Incendio oloroso en la noche de Chacabuco

A pesar del mal tiempo.
A pesar de la garúa esta noche se registró un foco ígneo en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Fue en la cava de la calle Buenos Aires. En el lugar suelen quemar residuos lo que genera humo y malos olores. En esta oportunidad fueron al lugar la Policía y la Municipalidad para terminar con el problema. No se requirieron los servicios de los Bomberos Voluntarios.
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