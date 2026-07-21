Ya se sabe cuando vuelve a salir en sol en Chacabuco

Tiempo en vacaciones de invierno.
Ya se tiene una idea de cuando puede terminar el mal tiempo que afecta a buena parte de Argentina y a Chacabuco en estas vacaciones de invierno.
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Por pronto, para este martes se han pronosticado lloviznas para la mañana y la tarde, y lluvias aisladas para la noche. Y esas precipitaciones podrían darse tambien durante la madrugada y la mañana del miércoles. Tal vez mañana por la tarde se percibían algunos rayos, pero parece que el cielo se despejará recién hacia el sábado. La temperatura seguirá en aumento hasta el domingo.
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