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lunes, 20 de julio de 2026

Un accidente en la zona céntrica de Chacabuco

 


Esta noche.

Esta noche se registró un nuevo accidente de tránsito en la zona céntrica de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Participaron un auto y una bicicleta. El conductor del segundo rodado fue trasladado en ambulancia al Hospital. Ocurrió en Cervantes y Santiago del Estero en momentos en los cuales estaba guardando en la ciudad.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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