Un accidente en la zona céntrica de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registró un nuevo accidente de tránsito en la zona céntrica de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron un auto y una bicicleta. El conductor del segundo rodado fue trasladado en ambulancia al Hospital. Ocurrió en Cervantes y Santiago del Estero en momentos en los cuales estaba guardando en la ciudad.
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